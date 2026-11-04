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Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Autobauern/Krise

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Volkswagen (VW) AG Vz.
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BAYREUTH (dpa-AFX) - 'Nordbayerischer Kurier' zu Autobauern/Krise

Von den Gehältern im VW (Volkswagen (VW) vz)-Konzern, bei BMW oder Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) können Facharbeiter in der Region nur träumen. Dazu in den letzten Jahren hohe Jahressonderzahlungen und eine 35-Stunden-Woche etwa bei VW. Da kann VW-Konzernbetriebsratschefin Daniela Cavallo zwar nach dem Auftritt des Audi-Chefs an der Seite von Trump "vor Scham im Boden versinken". Die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens verbessert sie damit nicht. Gewerkschaften müssen ein kraftvolles Gegengewicht zu den Interessen der Konzerneigner und ihrer Top-Manager sein und einen Anteil am Profit einfordern. Aber schlechte Zeiten sind für beide Seiten auch Zeiten des Verzichtes. Verantwortungsvolle Arbeitnehmerfunktionäre helfen mit, Unternehmen zu stabilisieren./yyzz/DP/zb

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Datum Rating Analyst
02.11.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG
29.10.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
29.10.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.

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