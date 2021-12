Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Biden/Putin

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Biden/Putin:

"Die spannende Frage bleibt also, was beim jeweiligen Gegenüber angekommen ist. Joe Biden versucht, den Preis für einen befürchteten russischen Einmarsch in die Ukraine hoch zu setzen. Und Putin scheint zu testen, wie ernst es sein Gegenüber meint."/yyzz/DP/nas