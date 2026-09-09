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Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Bundeshaushalt/Reformkurs

STRAUBING (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Bundeshaushalt/Reformkurs:

"Eben weil Merz, Klingbeil und Bas bei den Wählern unten durch sind, sollten sie am Kurs festhalten. Wenn sie Glück haben, springt die Wirtschaft dadurch schneller an als gedacht und die Laune des Landes bessert sich. Zumindest verdienten sie sich damit den Respekt, für ihre Überzeugungen auch gegen den Widerstand eines großen Teils der Wählerschaft eingestanden zu haben. Wer jetzt wackelt, verliert noch mehr."/yyzz/DP/stw

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