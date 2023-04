Pressestimme. 'Nordbayerischer Kurier" zu Buschmanns angekündigten Reformen

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Buschmanns angekündigten Reformen:

"Doch die derzeitige Regelung trifft viele Menschen, auf die das Gesetz eigentlich nie zielte. So macht sich zum Beispiel ein Schüler strafbar, der Nacktbilder einer Klassenkameradin in einer Chatgruppe entdeckt und diese an die Lehrerin weiterleitet, um das Problem zu melden. Weil die Strafverfolger auch in solchen Fällen ermitteln müssen, haben sie seit der Gesetzesänderung weniger Zeit, sich auf die eigentlich relevanten Täter zu konzentrieren: auf Pädophile, die pornografische Inhalte untereinander austauschen und verbreiten. Es ist höchste Zeit, dass der Fehler endlich behoben wird."/yyzz/DP/he