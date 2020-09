Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Coronahilfen

BAYREUTH (dpa-AFX) - Der "Nordbayerische Kurier" schreibt zu Coronahilfen:

Zwanzig Jahre lang muss Deutschland jedes Jahr Milliardenüberschüsse erwirtschaften, um die Schulden des vergangenen halben Jahres abzutragen. Lange kann diese Politik nicht fortgesetzt werden. Doch an die Stelle einer Strategie zum Ausstieg aus den Rettungsprogrammen treten zunehmend Erwägungen, sie ins Unendliche fortzuschreiben. Immer lauter wird auch die Forderung nach einer Vier-Tage-Woche mit Lohnzuschuss, die nichts anderes wäre als die Fortsetzung der Kurzarbeit in neuem Gewand. Immer mehr Menschen und Firmen lotst die Republik der Retter so in ihre Sicherungsnetze. Sie vergisst dabei jedoch, dass diese nur so stark sein können wie die, die sie tragen./ra/DP/eas