Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu den Streiks bei Amazon

BAYREUTH (dpa-AFX) - Der "Nordbayerische Kurier" schreibt zu den Streiks bei Amazon:

"Die Opfer des Vormarsches dieser US-Unternehmen wie Amazon und Tesla sind jedoch die, deren Jobs dadurch bedroht werden. Tesla trägt keine Verantwortung für all jene, die am Diesel arbeiten. Und Amazon muss sich nicht um die kümmern, die mit ihrer Arbeit zu lebenswerten Innenstädten beitragen. Die Flut an Paketen zeigt, wie sehr Amazon vom Lockdown profitiert. Die Herausforderung für die Gewerkschaften besteht darin, Perspektiven für diejenigen zu finden, denen diese US-Firmen ihre Existenzgrundlage streitig machen."/be/DP/eas