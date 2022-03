Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu E-Mobilität

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu E-Mobilität:

"Die Politik muss sie für eine ordentliche Lade¬Infrastruktur sorgen. Bislang mangelt es nicht nur an öffentlich zugänglichen Ladepunkten, sondern auch an der Benutzerfreundlichkeit. Es ist kaum zu glauben, aber selbst in Deutschland sträuben sich Unternehmen dagegen, alle Ladesäulen mit EC-Karten-Bezahlmöglichkeit auszurüsten."/yyzz/DP/he