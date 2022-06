Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu EU-Ladekabel-Standard

Aktuell befinden sich die Weltbörsen in einem Bärenmarkt. Diese unruhigen Börsenzeiten verunsichern viele Anleger. Wie können Sie Ihr Geld jetzt am besten schützen? Im Online-Seminar morgen um 18 Uhr lernen Sie spannende Anlage-Ideen für turbulente Börsenphasen kennen!

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: Dow schlussendlich fester -- DAX schließt im Minus -- adidas wird im Stoxx Europe 50 von Glencore ersetzt -- SGL hebt Ausblick an -- Allianz, BVB im Fokus

Porsche verstärkt Investitionen in Startups. Bayer-Tochter Bluerock eröffnet Standort in Berlin. Schaeffler schließt Brennstoffzellen-Kooperation in Frankreich. Börsengang von ABB-Ladesäulen-Sparte verschoben. Deutsche Bank plant neues Technologiezentrum in der Hauptstadt. Salzgitter arbeitet mit Rio Tinto bei "grünem Stahl" zusammen. Iberdrola: Bau von Ostsee-Windpark 'Baltic Eagle' kann beginnen.