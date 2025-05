Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Flixtrain auf Expansionskurs

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Flixtrain auf Expansionskurs:

"Man sollte seitens der Bahn-Spitze dem kleinen Wettbewerber danken, dass dieser - im Gegensatz zur Bahn selbst - einmal mit einer positiven Nachricht für Hoffnung auf der Schiene sorgt. Mit den neuen bis zu 65 Zügen wird Flixtrain seine Kapazitäten mit einem Schlag vervielfachen - und signalisiert mit der Investition genau den Optimismus in Bezug auf die vielfach proklamierte Verkehrswende, den die Deutsche Bahn fast im Monatstakt mit Negativschlagzeilen ausbremst. Nimmt sich die Bahn ein Beispiel an Flix' langfristiger Strategie, sieht es womöglich doch gar nicht so düster aus für das Bahnland Deutschland./DP/jha