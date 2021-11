Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Flüchtlingspolitik

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Flüchtlingspolitik:

"Der zukünftigen Regierung in Berlin kann vorgeworfen werden, dass sie die Realitäten verkennt. Der Koalitionsvertrag ist aber auch ein Hoffnungsschimmer. Das mächtigste Land in der EU sendet ein deutliches Signal an die europäischen Partner, dass sich in der Migrations- und Integrationspolitik etwas ändern muss. Viele Ziele sind sehr konkret formuliert und können leicht überprüft werden. Dazu zählen etwa die Angebote zur legalen Migration, die neuen Integrationsperspektiven, aber auch die Abschiebung von Straftätern und Gefährdern. Die Ampelparteien setzen darauf, dass sich durch ihre Vorgaben in Zukunft weniger Menschen illegal auf den Weg nach Europa machen und dabei womöglich sterben. Sollte dieser Plan gelingen, wäre das nicht nur ein großer Fortschritt für Deutschland, sondern auch ein wichtiges Zeichen an den Rest von Europa."/ra/DP/he