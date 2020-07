Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Glaxo Smith Kline

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier' zu Glaxo Smith Kline:

"So viel Ressourceneinsatz, so viel Tempo bei Entwicklung und Regulierung waren noch nie. Solche Partnerschaften sind in der Impfstoffentwicklung üblich, anders lässt sich der Kapitalbedarf für die in normalen Zeiten viele Jahre dauernde Entwicklung gar nicht sichern. Aber das Milliardenrennen, in das Investoren und Pharmafirmen nur einsteigen, weil sie gute Renditechancen sehen, wirft auch die Frage auf, wer am Ende dafür bezahlen wird. Geld spielt zurzeit keine Rolle, jeder will dabei sein, in erster Linie beim Kampf gegen Corona."/ra/DP/he