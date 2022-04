Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Israel

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Israel:

"Im Kampf der Narrative hat Israel einen schweren Stand: Mit Bildern von Polizisten in der Moschee, die gegen Randalierer vorgehen, fachen die Radikalen das Feuer nur weiter an. Israel hat in dieser Lage wenig zu gewinnen. Nichts rechtfertigt die brutalen Übergriffe mancher Polizisten auf Männer, Frauen und Journalisten. Manchmal macht Israel es seinen Gegnern mit unbedachten Taten unnötig leicht."/yyzz/DP/he