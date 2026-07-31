DAX 25.612 +0,6%ESt50 6.344 +1,5%MSCI World 4.822 +1,6%Top 10 Crypto 8,30 +1,0%Nas 25.122 +2,8%Bitcoin 55.875 -0,5%Euro 1,1514 -0,1%Öl 88,0 -1,1%Gold 4.077 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Kabinettsumbildung

BAYREUTH (dpa-AFX) - 'Nordbayerischer Kurier' zu Kabinettsumbildung

Der SPD ist zu raten, dass sie den Selbstfindungsprozess der neuen CDU-Minister nicht mit zu ehrgeizigen Forderungen aus dem eigenen Themenfundus stört. Weder CDU noch CSU brauchen derzeit Profilierungsversuche des Koalitionspartners, die sie in Wallung bringen. Die Bundesregierung hat genügend auf dem Tisch, was erst noch in Gesetzesform gegossen werden muss./yyzz/DP/zb