Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Lehrermangel/Quereinsteiger

BAYREUTH (dpa-AFX) - Die Zeitung "Nordbayerischer Kurier" zu Lehrermangel/Quereinsteiger:

"Der Einsatz von Quer- und Seiteneinsteigern ist mehr als ein notwendiges Übel. Er ist ein Gewinn für die Schulgemeinschaft. Wenn Menschen schon einmal in einem anderen Beruf gearbeitet haben, ist das bereichernd für die Kolleginnen und Kollegen, aber häufig auch für die Kinder und Jugendlichen. Glaubt jemand, seine besten Lehrerinnen und Lehrer seien ausnahmslos die gewesen, die am aufmerksamsten in einer - gelegentlich realitätsfernen - Pädagogikvorlesung aufgepasst haben?"/zz/DP/men