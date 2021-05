Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Migranten und Impfen

BAYREUTH (dpa-AFX) - Der "Nordbayerische Kurier" zu Migranten und Impfen:

"Es ist richtig und wichtig, auch die Menschen in Flüchtlingsheimen und ähnlichen Einrichtungen über das Virus und die Impfungen aufzuklären, sie in der Gesellschaft mitzunehmen und zu impfen. Und ihnen klarzumachen, dass das Gesundheitssystem für alle da ist, ohne Ansehen der Person. Dass es aber allen auch gut zu Gesicht steht, sich für die Gemeinschaft an Regeln zu halten und sich einzubringen. Dazu gehört, dass man nicht zur Gefahr für die anderen Menschen wird, dass man seinen Impftermin einhält, also da ist, wenn das Impfteam kommt."/yyzz/DP/fba