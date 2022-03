Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Russland/China

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Russland/China:

"Um zu erkennen, wohin die chinesische Reise geht, wird es daher noch wichtiger, in den kommenden Tagen auf die Zwischentöne zu achten. Es gehört zur Geschichte des Volkskongresses, dass die häufig in Länge und Inhalt zum Nickerchen einladenden Reden hernach in mikroskopisch kleine Teile zerlegt und analysiert werden müssen. Das gilt dieses Mal besonders. Mit Blick auf Russland, und mit Blick auf das, was noch kommen wird. Die Sanktionen gegenüber Russland werden gerade von chinesischen Analysten übersetzt: Was würde China bei einem Angriff auf Taiwan drohen, und wie ist das Land gerüstet? China bastelt seit Langem an einem System, welches in Konkurrenz zum weltweiten Zahlungssystem Swift stehen könnte."/yyzz/DP/nas