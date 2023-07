Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Schulen/Digitalisierung

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Schulen/ Digitalisierung :

"Um mit den Schulen den Weg ins Digitalzeitalter erfolgreich zu gehen, braucht es drei Dinge: viel Geld, ein gutes Konzept und auch Veränderungsbereitschaft. Beim Geld ist die Sache eindeutig: Die Digitalisierung ist eine Daueraufgabe, für die auch in Zukunft kontinuierlich Geld in die Hand genommen werden muss. Sonst werden die Schulen bei Technik und Infrastruktur wieder zurückfallen. Das, was sich jetzt abzeichnet, ist aber das übliche Spiel im deutschen Bildungsföderalismus. Bund und Länder schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Ein jämmerliches Spiel, das Eltern den letzten Nerv raubt. Vielen Lehrkräften und Schülern übrigens auch."/yyzz/DP/he