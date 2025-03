Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu SPD/Sondierungsverhandlungen

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier' zu SPD/Sondierungsverhandlungen:

"Was die SPD dafür der Union zugestehen musste, ist zu verkraften. Eine härtere Gangart in der Migrationspolitik, Kontrollen und Zurückweisungen an den Grenzen, konsequente Rückführungen von Migranten ohne Bleiberecht - das wird schon lange vehement auch von sozialdemokratischen Landes- und Kommunalpolitikern gefordert. Nur hatte die Bundespartei viel zu lange nicht auf sie gehört. Nancy Faeser hatte als Bundesinnenministerin selbst die nun geltenden Grenzkontrollen so lange abgelehnt, bis der Druck aus den Ländern zu groß wurde. Den nachweisbaren Nutzen der Kontrollen hat Faeser mittlerweile erkannt."/yyzz/DP/ngu