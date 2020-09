Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zum Brexit

BAYREUTH (dpa-AFX) - Der "Nordbayerische Kurier" zum Brexit:

"Freilich gibt es noch ein dritte Möglichkeit - nämlich dass Boris Johnson selbst nicht weiß, was er will, was für ihn am besten wäre. Als er 2016 die folgenschwere Entscheidung traf, sich an die Spitze der Brexit-Bewegung zu setzen, hatte er ja auch wenige Tage zuvor noch mit dem Gedanken gespielt, an der Seite David Camerons gegen den Brexit zu Felde zu ziehen. Taktische Spielchen waren Johnson nie fremd. Auch wenn er immer Gefahr lief, die Kontrolle über die Ereignisse zu verlieren. Skeptiker befürchten, dass er sich wieder von Hardlinern hat mitziehen lassen. Diesmal ist der Einsatz erschreckend hoch."/yyzz/DP/fba