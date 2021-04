Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zum Impfen

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier' zum Impfen:

"Seinen Hausarzt kennt man, ihm vertraut man. Und das sollte man jetzt unbedingt tun. Wenn nicht für die anderen, dann wenigstens für sich selbst. Es ist nun mal so: In der Zeit, in der man einen Astrazeneca-Termin ungenutzt verstreichen lässt, um auf einen mit Biontech zu warten, kann man sich infizieren und - schlimmstenfalls - sterben."/yyzz/DP/he