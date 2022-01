Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zur Impfpflicht-Debatte

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zur Impfpflicht-Debatte:

"Die Impfpflicht ist also kein Allheilmittel, weshalb es umso dringender ist zu ermitteln, was jenseits der Pflicht getan werden kann. Und das ist viel. Anreize schaffen, Aufklärung, Motivation und Druck auf Impfunwillige: Der Virologe Christian Drosten, der sich nie klar für die Pflicht aussprach, hat das so verlangt. In der Tat fehlt es an einer breiten und pfiffigen Aufklärungskampagne zum Impfen. Von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung geschaltete Anzeigen schrecken durch Amtsdeutsch eher ab, als zu gewinnen. Die Wahrheit ist komplex. Impfen und Boostern hilft auch bei Omikron vor schweren Verläufen. Das muss gesagt und gehört werden."/yyzz/DP/he