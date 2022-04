Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zur Luftfahrtbranche

BAYREUTH (dpa-AFX) - Die Zeitung "Nordbayerischer Kurier" zur Luftfahrtbranche:

"In der gesamten Luftverkehrswirtschaft wurde auf Teufel komm raus gespart - jetzt muss man sich eiligst an den Wiederaufbau machen. Es gibt freilich Bereiche, da gehörte die Billigmasche mit ungünstigsten Arbeits- und Einkommensbedingungen schon vor Corona zur Methode. Was die Unternehmen davon haben, wird sich bald zeigen: Wer keine auskömmlichen Konditionen bieten kann, bekommt die benötigten Arbeitskräfte nicht mehr. Hoffentlich verhageln die Folgen des Sparens den Kunden nicht doch noch die Reisefreude."