Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zur Neuausrichtung der Nato

BAYREUTH (dpa-AFX) - 'Nordbayerischer Kurier' zur Neuausrichtung der Nato

Auch die prorussische Haltung Pekings in diesem Krieg hat direkte Auswirkungen auf die Ausrichtung der Nato. Erstaunlich ist, dass dem inzwischen dominant auftretenden China von den Militärstrategen im Westen keine Aufmerksamkeit geschenkt worden ist. Das wird sich drastisch ändern, dafür werden vor allem die USA sorgen. Anders als die Europäer hat Washington früher das Bedrohungspotenzial von China erkannt. Diese Verschiebung der militärischen Interessen der USA in Richtung Asien hat gravierende Auswirkungen auf Europa: Es wird wesentlich mehr in den eigenen Schutz investieren müssen./kkü/DP/zb