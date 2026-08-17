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Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zur neuen EU-Verpackungsverordnung

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zur neuen EU-Verpackungsverordnung:

Um ein ganzes Viertel wolle die EU die bürokratischen Vorgaben für Firmen senken, für kleine und mittelständische um mehr als ein Drittel, kündigte Ursula von der Leyen im vergangenen Jahn 2025 an. Geblieben ist von den Versprechen wenig. Im Gegenteil: Mit der gerade in Kraft getretenen Verpackungsverordnung beweist die EU wieder mal ein zielklares Gespür dafür, wie man Menschen und Unternehmen mit möglichst viel Bürokratie das Leben schwer machen kann./yyzz/DP/mis

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