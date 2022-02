Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Baerbock in Israel

OLDENBURG (dpa-AFX) - Die "Nordwest-Zeitung" zu Baerbock in Israel:

"Es steht zu hoffen, dass Baerbock mit einigen Linien der Israel-Politik der Groko bricht. Dazu zählt, sich bei Abstimmungen in UN-Gremien nicht durch Enthaltung zum Handlanger antiisraelischer Regime zu machen. Dazu zählt, das antisemitische Regime im Iran, das nach Atomwaffen strebt, konsequent zu isolieren, statt eine zweifelhafte Appeasement-Politik zu betreiben. Es zählt dazu, Realitäten anzuerkennen, auch wenn das einen Bruch mit vielgeliebten Illusionen bedeutet: Jerusalem ist und bleibt Israels ungeteilte Hauptstadt. Juden haben das Recht, auch in Judäa und Samaria zu leben - so wie Araber in Israel. Ein Symbol dieser realpolitischen Wende wäre die Verlegung der deutschen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem."/DP/men