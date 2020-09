Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Corona-Maßnahmen

OLDENBURG (dpa-AFX) - Die "Nordwest-Zeitung" zu Corona-Maßnahmen:

"Bei den Corona-Maßnahmen müssen die Verhältnisse gewahrt bleiben. Unverhältnismäßig handelt jedoch der Staat, wenn er bis in die intimsten Bereiche des Lebens der Menschen strafbewehrt hineinregiert. Wen ich in meinem Haus empfange und in welcher Zahl, geht niemanden etwas an - schon gar nicht irgendwelche Beamten. Was neue Strafkataloge anbelangt: Viel Spaß bei der Jagd auf Kneipenzettel-Fälscher, Väterchen Staat!"/yyzz/DP/fba