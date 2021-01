Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Corona-Maßnahmen

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Corona-Maßnahmen:

"Die Politik will mit der Homeoffice-Regelung nun die Wirtschaft noch härter an die Kandare nehmen. Dabei haben die meisten Betriebe funktionierende Hygiene-Konzepte und wissen selbst am besten, wen sie an welcher Stelle benötigen, um den Laden am Laufen zu halten. Der Staat glaubt offenkundig, er könne das besser entscheiden. Kann er nicht. Konnte er noch nie. Wird er nie können. Das gilt umso mehr, da niemand genau weiß, wer sich heute an welchem Ort mit dem Erreger infiziert, wo also Maßnahmen notwendig und auch effektiv sind."/yyzz/DP/nas