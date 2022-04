Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Frankreich/Wahlen

OLDENBURG (dpa-AFX) - Die "Nordwest-Zeitung" zu Frankreich/Wahlen:

"Viele Franzosen sehnen sich - ebenso wie viele Deutsche - in unsicheren Zeiten nach der vermeintlich schützenden Wärme des "starken Staates" und nationaler Einheit in Gleichheit. Am Ende wird es darauf ankommen, wer dieses Gefühl am überzeugendsten vermittelt. Da hat ein amtierender Präsident in der Regel die besseren Möglichkeiten. Doch leicht wird es nicht. Schon rührt LePen die antikapitalistische Trommel, die auch auf der Linken ein Echo finden dürfte: So sagte sie nach der ersten Runde: "Von Ihrer Stimme hängt ab, welchen Platz wir den Menschen gegenüber der Macht des Geldes einräumen wollen." Dieser Satz hätte auch von einem sehr linken Kandidaten stammen können."