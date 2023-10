Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Hamas/Gaza/Israel

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Hamas/Gaza/Israel:

"Es kann in Gaza sofort Frieden geben. Von einer Stunde zu anderen, und es ist sehr einfach: Sämtliche "Kämpfer" der Organisation und ihrer Verbündeten legen sofort die Waffen nieder. Sie übergeben sie an die israelischen Streitkräfte und kapitulieren bedingungslos. Alle Geiseln werden sofort freigelassen. Darüber hinaus liefern die Palästinenser in Gaza die Beteiligten an den scheußlichen Massakern an über 1400 Israelis aus. Die bekommen dann ein faires, rechtsstaatliches Verfahren. Natürlich ist das nicht realistisch, denn die Hamas will Krieg, und sie will ihn eskalieren. Genau deswegen geht jedes einzelne zivile Opfer in diesem palästinensischen Angriffskrieg ausschließlich auf das Konto der Führung in Gaza, die im Übrigen nichts anderes darstellt, als eine verworfene Bande gewissenloser Schlächter."/yyzz/DP/he