Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Liz Truss

OLDENBURG (dpa-AFX) -Die "Nordwest-Zeitung" zu Liz Truss:

"Dass Liz Truss trotz ihrer wirtschaftspolitischen Amokfahrt überhaupt noch im Amt ist, hat sie allein der Tatsache zu verdanken, dass die Tories keine andere Option haben. Schließlich war die 47-Jährige bei der Suche nach einer Vorsitzenden aus einem langwierigen innerparteilichen Prozess als Siegerin hervorgegangen. Würde man sie nun schon wieder stürzen, wäre das ein Eingeständnis, die falsche Entscheidung getroffen zu haben. Neuwahlen können sich die Tories derzeit zudem nicht leisten, denn in Umfragen liegen sie hinter der Labour-Partei. Für die Briten bedeutet das nichts Gutes. In Zeiten, in denen die Preise massiv steigen und das soziale Gefälle die Gesellschaft immer weiter spaltet, bräuchte das Land eine verlässliche Regierung, die zum Wohle des Volkes agiert und keine, die mit dem Kampf um den Machterhalt beschäftigt ist. Ein Neuanfang wäre dem Land zu gönnen. Doch daraus, das hat die Fragestunde gezeigt, wird auf absehbare Zeit wohl nichts werden."/al/DP/men