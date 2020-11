Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Nord Stream 2

OLDENBURG (dpa-AFX) - 'Nordwest-Zeitung' zu Nord Stream 2

Dass die Trump-Regierung bei der Durchsetzung ihrer Interessen in den vergangenen vier Jahren nicht zimperlich war, hat sie mehrfach bewiesen. Doch diese Muskelspiele fanden bisher zumindest offiziell vor allem zwischen den Regierungen statt. Seit diesem Wochenende jedoch hat sich die Lage nochmals verschärft. Mit direkten Ansprachen gegen einzelne Firmen, die am Nord-Stream-2-Projekt beteiligt sind, ist eine Dimension erreicht, die nicht mehr zu tolerieren ist. Natürlich lässt sich trefflich über den Bau der Gaspipeline streiten. Doch dass Privatfirmen nun für die politische Entscheidung, die Pipeline zu bauen, bluten sollen, darf nicht akzeptiert werden. Jetzt ist in Europa Zusammenhalt gefragt - trotz der Tatsache, dass es auch von den EU-Partnern Kritik an der Pipeline gibt. Sollte Europa einknicken, dann würde man sich zum Spielball amerikanischer Wirtschaftsinteressen machen./yyzz/DP/zb