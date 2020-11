Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Rabatte beim Neuwagenkauf

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Rabatte beim Neuwagenkauf:

Abwarten und Tee trinken lautet ein bekanntes Sprichwort. Wer sich einen Neuwagen zulegen möchte, sollte es leicht abwandeln in "Abwarten und sparen". Denn während viele Fahrzeughersteller bei Rabatten auf Neuwagen gerade auf die Bremse treten, ist für das kommende Jahr wieder mit Sparpotenzial zu rechnen. Warten lohnt sich also. Gerade bei Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden sind für 2021 viele neue Modelle vorgesehen. Wer nicht das Neueste vom Neuen haben möchte, kann getrost beim Vorjahresmodell zugreifen - und dabei mitunter mächtig sparen. Bei Abverkäufen ist so manches Schnäppchen drin, denn Händler benötigen Platz für die neuen Modelle. Auch sonst sind die Aussichten rosig. Die Prämie für Elektroautos wurde jüngst verlängert. Und wer nicht das neueste Modell kauft, hat noch einen weiteren Vorteil: Die häufig langen Wartezeiten werden umgangen, denn bei Abverkäufen ist der Wagen meist vorrätig. So klappt es auch mit dem fröhlichen Autokauf./yyzz/DP/mis