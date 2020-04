Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Tornado/nukleare Teilhabe

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Tornado/nukleare Teilhabe:

"Beschaffungsprojekte der Bundeswehr haben schon seit Bestehen der Bundeswehr für Diskussionen gesorgt. Zu teuer, zu schwerfällig in der Umsetzung, ineffektiv - nur einige Prädikate für die Projekte von Heer, Luftwaffe oder Marine. Bei dem Ersatz für den Tornado-Jet der Bundeswehr geht es freilich auch um die Teilhabe an der atomaren Verteidigungsbereitschaft. Und so lange es Schurkenstaaten gibt, die sich die Atomwaffe beschafft haben, ist zwar Diplomatie das Mittel der Wahl. In der Hinterhand eine wirksame Abschreckungsstrategie zu wissen, ist aber auch nicht schlecht."/yyzz/DP/he