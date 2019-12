Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Wahlen in Großbritannien

OLDENBURG (dpa-AFX) - Die "Nordwest-Zeitung" zu den Wahlen in Großbritannien:

"Mögen Boris Johnsons Anhänger vor Westminster derzeit noch so laut schreien, mag Oppositionsführer Jeremy Corbyn zum Brexit fabulieren, mögen Umfragen den Konservativen den Sieg bei der Parlamentswahl an diesem Donnerstag voraussagen - die Entscheidung in Großbritannien fällt beim Klinkenputzen an der Haustür. Das Mehrheitswahlrecht sieht vor, dass nur der Kandidat, der in einem der 650 Wahlkreise die meisten Stimmen auf sich vereint, einen Sitz im Unterhaus erhält. Ob Boris Johnson die Mehrheit erringt und Großbritannien zum 31. Januar aus der EU führen kann, oder Jeremy Corbyn, der wegen Antisemitismusvorwürfen massiv in der Kritik steht, möglicherweise doch mit Hilfe der Liberaldemokraten und der Schottischen Nationalpartei eine Minderheitsregierung führen kann, wird sich zuletzt wegen der Spitzenkandidaten entschieden. Wählbar sind beide nicht."