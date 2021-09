Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zum deutschen 'Freedom Day'

OLDENBURG (dpa-AFX) - 'Nordwest-Zeitung' zum deutschen 'Freedom Day'

Da ist sie wieder, die "German Angst". Lieber abwarten und bewahren statt etwas zu riskieren und auszuprobieren - so lautet die Devise der Deutschen. Das ist nicht per se verkehrt, doch zu viel Vorsicht schadet. Seien wir ehrlich: Eine Impfquote von über 80 Prozent ist unrealistisch. Wir sollten uns in puncto Corona-Politik an Großbritannien, Dänemark und den Niederlanden orientieren. Die befürchtete Überlastung der Krankenhäuser ist dort bisher ausgeblieben. Das sollte Mut machen, diesen Schritt auch zu gehen. Wir müssen lernen, mit Corona zu leben. Ein Restrisiko wird immer bleiben. Wer sich nicht impfen lassen möchte, hat das für sich akzeptiert - mit allen Risiken. Und Geimpfte sollten diese Entscheidung akzeptieren./be/DP/zb