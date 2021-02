Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zum Koalitionsausschuss

OLDENBURG (dpa-AFX) - Die "Nordwest-Zeitung" zum Koalitionsausschuss:

"Gezeigt hat die Tagung in Berlin zweierlei. Erstens: Die Große Koalition aus Union und SPD will bis zum Ende der Legislaturperiode im September ohne große Streitereien weiterregieren. Zweitens: Der Mittwochabend war so eine Art "Wünsch Dir was"-Veranstaltung, bei der jede Partei für ihre Klientel etwas durchsetzen konnte. Vor allem die SPD hat offenbar bemerkt, dass in diesen außergewöhnlichen Krisenzeiten Vorwürfe gegen den Regierungspartner nicht gut ankommen. Zu den Beschlüssen darf man lobend erwähnen: Sie sind durchaus angemessen. Die Unterstützung kommt denjenigen zugute, die sie am dringendsten brauchen: Familien, Grundsicherungsempfänger, Mittelständler, Kulturschaffende. Nur muss das Geld nun auch schnell fließen und nicht in bürokratischen Flaschenhälsen steckenbleiben."/yyzz/DP/fba