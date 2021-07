Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zum Kopftuchurteil/EuGH

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung2 zum Kopftuchurteil/EuGH:

"Das Urteil geht in Ordnung. Die Richter stärken zunächst das Recht des Unternehmers, in seinem Betrieb Standards durchzusetzen. Das ist angesichts immer weitergehender Einmischung des Staates in innerbetriebliche Belange - etwa per Quote - schon als solches bemerkenswert. Der einzelne Unternehmer hat nun die Chance, seinen Laden ideologisch und religiös neutral in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Es steht zu hoffen, dass deutsche Gerichte sich hier ohne Abstriche der Sicht der Europarichter anschließen."/yyzz/DP/nas