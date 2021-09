Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zur Bundestagswahl

OLDENBURG (dpa-AFX) - 'Nordwest-Zeitung' zur Bundestagswahl

Die CDU wird sich nach den herben Verlusten in der Nach-Merkel-Ära neu finden müssen. Ob das mit Laschet gelingt? In der Partei werden nun der Machtkampf und die Suche nach Schuldigen für das Wahl-Debakel mit voller Wucht ausbrechen. Vor allem dann, wenn die Union auf die Oppositionsbank muss. Vieles deutet schon jetzt darauf hin, dass es so kommen könnte - auch wenn Laschet weiter mit dem Mut der Verzweiflung um das Kanzleramt kämpft. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kann da zuversichtlicher sein. Er hat das Feld von hinten aufgerollt und der SPD lange unerwartete Gewinne beschert. Allerdings hat auch er eine Parteiführung im Nacken, die nach dem komplett auf ihn konzentrierten Wahlkampf nun wieder sichtbar werden will. Für Scholz heißt das: Er muss nicht nur Koalitionsverhandlungen mit weit auseinanderklaffenden Ansprüchen führen, sondern auch in der eigenen Partei (s)eine Linie finden./yyzz/DP/zb