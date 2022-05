Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zur NRW-Wahl

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zur NRW-Wahl:

"Nach der NRW-Landtagswahl stellen sich zwei entscheidende Fragen: Welche Koalition wird künftig in Düsseldorf regieren? Wie wirkt sich das Ergebnis auf die Ampel-Regierung im Bund aus? Die Antworten darauf werden massive Auswirkungen haben. Sollte es in Düsseldorf zu Schwaz/Grün kommen, wäre das ein denkbar schlechtes Zeichen für die Bundes-Ampel. In Berlin wäre man Partner, in Düsseldorf Gegner. Auf jeden Fall dürften seit Sonntagabend in der SPD-Zentrale in Berlin die Alarmglocken schrillen. Hatte man nach der Bundestagswahl vor acht Monaten noch lauthals das sozialdemokratische Jahrzehnt ausgerufen, droht dieses im Eiltempo bereits wieder zu Ende zu gehen. Nach den Niederlagen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen muss sich vor allem Bundeskanzler Olaf Scholz fragen lassen, welchen Anteil er an dieser Negativentwicklung hat. Offenbar verfängt seine abwägende und zurückhaltende Art der Kommunikation beim Wähler nicht wirklich."/yyzz/DP/he