Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu 10 Jahre AfD

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zu 10 Jahre AfD

Was tun im Umgang mit der AfD? Man muss ihre Provokationen ruhig und sachlich als das bezeichnen, was sie sind: oft menschenverachtende Pöbeleien, die auf billigen Applaus in den sozialen Netzwerken setzen. Man kann mit Fakten zeigen, dass der von der AfD herbeigeredete Untergang Deutschlands - aus dem sie Stimmen schöpfen will - keineswegs bevorsteht. Zuversicht und Gelassenheit helfen. Sie sind selten zu finden bei der AfD./yyzz/DP/zb