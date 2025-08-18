DAX24.315 -0,2%ESt505.435 -0,3%Top 10 Crypto15,94 +0,2%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.571 -1,1%Euro1,1658 ±-0,0%Öl66,20 -0,4%Gold3.336 +0,2%
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Angela Merkels Satz 'Wir schaffen das'

19.08.25 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Angela Merkels Satz 'Wir schaffen das'

"Geht der Aufstieg der Rechtsradikalen also auf Merkels Konto, war der "Wir-schaffen-das"-Ausspruch ein gravierender Fehler? Wer heute eindeutig "Ja" auf diese Fragen antwortet, macht es sich zu leicht. Der damaligen Bundeskanzlerin ging es schließlich auch um Menschlichkeit. Indem sie den Deutschen Mut zusprach, die logistische Herausforderung der Massenzuwanderung meistern zu können, trug sie im Sommer 2015 zur Deeskalation bei. Noch heute sind Szenen der damals praktizierten Willkommenskultur positiv im kollektiven Gedächtnis haften geblieben. Merkels Fähigkeit zu Empathie, anstatt Kaltherzigkeit an den Tag zu legen - das sollte nicht zwingend als falsch eingestuft werden. An dieser Einschätzung ändern auch all die Fehler, die ohne jeden Zweifel begangen wurden, nichts. Dass Zehntausende von Menschen seinerzeit unkontrolliert nach Deutschland gelangen konnten, hätte nicht passieren dürfen. An den Folgen leiden wir bis heute."/yyzz/DP/nas