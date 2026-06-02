Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Bafög-Politik der Bundesregierung

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Bafög-Politik der Bundesregierung:

"Diese Koalition ließ sich rund eine Milliarde für Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung genehmigen - Mittel, die sie teils zweckentfremdet. Und: Die Koalition überzog, auch mit diesen Mitteln, viele Gruppen zu Beginn der Wahlperiode mit Geschenken. Mütterrente , Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie, erhöhte Pendlerpauschale... Dazu war sie nicht verpflichtet, das war das Einlösen teurer Wahlversprechen."/DP/jha