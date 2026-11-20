NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Bahnchaos von Nürnberg:

"Wenn es sich um ein singuläres Ereignis handeln würde, wäre diese Panne - trotz zehntausender Betroffener - alles andere als ein Skandal. Technische Einrichtungen können ausfallen, auch bei der DB. Doch der Vorfall reiht sich in den Köpfen der Menschen ein in die vielen Unzulänglichkeiten des Staatskonzerns. Schon die alltäglichen Verspätungen und Ausfälle untergraben inzwischen das Vertrauen in die Bahn. Dazu kommen Vorkommnisse wie plötzliche und monatelange Streckensperrungen wegen maroder Infrastruktur wie im Pegnitztal, nicht rechtzeitig abgeschlossene Korridorsanierungen oder auch die Verzögerungen und Kostenexplosionen bei Großprojekten wie Stuttgart 21 oder der zweiten Stammstrecke in München. Vor allem aber ist es der zweite Vorfall dieser Art innerhalb weniger Monate."/DP/jha