Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Corona-Pläne/Ampel

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Corona-Pläne/Ampel:

"Was ist vom Ausstieg aus der epidemischen Lage von nationaler Tragweite zu halten? Wenn die Union jetzt darüber wettert, ist das nicht ganz redlich, denn sie hätte vermutlich auch selbst so entschieden, wenn sie in Regierungsverantwortung geblieben wäre. Der Widerstand gegen die ständige Verlängerung des Ausnahmezustandes war immer größer geworden."/yyzz/DP/he