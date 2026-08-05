Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Debatte/Zivildienst

05.08.26 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zu Debatte/Zivildienst

Digitale Technik und der Vormarsch der Drohnen verändern militärische Praktiken; Daher wäre es sinnvoll und angemessen, auch junge Frauen für einen Dienst zu verpflichten. Und da böte sich ein Modell an, das immer wieder mal debattiert wurde; ein Pflichtjahr für alle jungen Menschen. Das könnte bei vielen Organisationen abgeleistet werden, zu tun gibt es in aller Regel genug. Und es wäre ein Projekt, das Gemeinsinn stiften könnte - in Zeiten, in denen oft Ellbogen und Egoismus dominieren, durchaus wünschenswert/yyzz/DP/zb