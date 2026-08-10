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Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu ekelhaften Kommentaren zum CSD

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten"" zu ekelhaften Kommentaren zum CSD:

"Die bösartigen Beschimpfungen im Netz richten sich gegen reale Menschen. Menschen mit Familien und einem normalen Alltag. Und eine CSD-Parade zwingt niemanden dazu, queer zu werden. Sie steht vor allem für eines: Jeder Mensch hat das Recht, sein Leben frei zu leben. Wir müssen nicht alle derselben Meinung sein. Aber wir können uns doch bitte darauf einigen, dass Respekt, Menschenwürde und ein gewaltfreies Miteinander nicht verhandelbar sind. Deshalb: weniger Hass, weniger Hetze und dafür mehr miteinander reden - oder mindestens akzeptieren, dass andere Menschen anders leben als man selbst."/yyzz/DP/he