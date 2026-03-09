DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9000 +2,6%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.417 +2,5%Euro1,1619 -0,1%Öl92,87 +3,4%Gold5.171 +0,5%
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Folgen der kommunalen AfD-Wahlerfolge

10.03.26 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Folgen der kommunalen AfD-Wahlerfolge:

"Was lange Zeit niemand auf dem Schirm haben wollte, wird nun Realität: Auf allen politischen Ebenen setzt sich der Siegeszug der AfD fort. Dass Spitzenpolitiker der Mitte sich dafür feiern, dass die AfD keine Landrats- oder Bürgermeisterposten im Freistaat erobern konnten, sollte über diese Tatsache nicht hinwegtäuschen. Die AfD ist gekommen, um zu bleiben. Die Brandmauer-Diskussion dürfte bald neue Nahrung erhalten. Wenn beispielsweise bei der Frage, ob die Sicherheitslage oder die Beleuchtung in Fußgängerunterführungen verbessert werden kann, die AfD der CSU zu einer Mehrheit der Stimmen verhilft, ist die Brandmauer dann gefallen? Viele solcher Situationen werden unvermeidlich sein."/yyzz/DP/stw