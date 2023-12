Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Hochwasser/Klimawandel

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Hochwasser/Klimawandel:

"Weil die Erderwärmung voranschreitet, wie es das seit Beginn der Aufzeichnungen wärmste Jahr 2023 mit vielen Beispielen (Waldbrände, Dürren, Schneechaos, nun Hochwasser) belegte, müssen wir uns gezielter auf deren Folgen einstellen. Mit Klimawandel-Anpassungs-Politik. Das heißt beim Hochwasser: Es darf nicht mehr sein, dass in gefährdeten Gebieten gebaut wird. Die Bodenversiegelung - Bayern ist trauriger Spitzenreiter - erhöht die Gefahr. Was hilft, ist die Renaturierung begradigter (und damit immer schnellerer) Flüsse und ihrer Auen, damit sie wieder mehr Wasser aufnehmen können. Deiche sind in besonders betroffenen Regionen auszubauen. All das kostet viel Geld, ja - ist aber günstiger als Schäden zu reparieren oder gar Leben zu gefährden."/yyzz/DP/nas