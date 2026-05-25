DAX25.389 +2,0%Est506.137 +2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7400 -0,2%Nas26.344 +0,2%Bitcoin66.033 -0,5%Euro1,1631 -0,1%Öl98,52 +2,3%Gold4.532 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX über 25.000 Punkten -- Wall Street pausiert -- Uber prüft Übernahme von Delivery Hero -- Fortschritte bei Iran-Abkommen -- D-Wave, Wasserstoffaktien, Lufthansa, TUI, SoftBank, Advantest im Fokus
Top News
Sieben Auswirkungen der Entscheidung des Supreme Court der USA zu Trumps Zöllen Sieben Auswirkungen der Entscheidung des Supreme Court der USA zu Trumps Zöllen
Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom - Die zehn größten Beteiligungen im ersten Quartal Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom - Die zehn größten Beteiligungen im ersten Quartal
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Israel

26.05.26 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Israel:

"Niemand im politischen Berlin scheint den Unterschied zu verstehen: Kritik am Kurs der israelischen Regierung ist nicht Kritik am Staat Israel per se und kratzt auch nicht an dessen Existenzrecht. Doch wer zu fortgesetztem Bruch des Völkerrechts schweigt, zu ethnischen Säuberungen, wer wegsieht bei offenkundigen Menschenrechtsverletzungen, wenn etwa Israels Polizeiminister Itamar Ben-Gvir Aktivisten der Gaza-Hilfsflotte verhöhnt, demütigt und misshandeln lässt, der macht sich mitschuldig und sollte sich dringend die Frage stellen: "Ist mein moralischer Kompass noch korrekt ausgerichtet?"/yyzz/DP/he