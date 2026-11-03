Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Jugendprotesten

03.11.26 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu Jugendprotesten:

"Die Tatsache, dass relativ viele Menschen in aller Regel gewaltfrei ihr Demonstrationsrecht ausübten, ging zunächst unter im Streit darüber, von wem Gewalt ausging. Schnelle Verfahren wären da ein wichtiges Signal. Und natürlich muss eine Debatte darüber erlaubt sein, von wem die Gewalt ausging. Gut wäre es, Politiker würden nicht schon vor Demos Ängste wecken. Baden-Württemberg schafft nun Kreisschülerräte für mehr Mitsprache. Das ist die eindeutig bessere Reaktion."/yyzz/DP/men